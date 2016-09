Classica 20:15 bis 22:40 Ballett Tschaikowsky, Schwanensee GB 2012 Stereo 16:9 Merken Aus dem Royal Opera House Covent Garden, London: "Schwanensee". Musik: Peter Tschaikowsky - Choreographie: Marius Petipa, Lev Ivanov, Frederick Ashton - Musikalische Leitung: Boris Gruzin. Mit Zenaida Yanowsky (Odette/Odile), Nehemiah Kish (Prinz Siegfried) und The Royal Ballet. "Schwanensee" wurde zum Welterfolg und inspirierte Generationen von Tänzern und Choreographen. Prinz Siegfried trifft auf der Jagd eine Schar von Schwänen. Als einer sich in eine schöne Frau verwandelt, ist Siegfried von ihr fasziniert - aber ist seine Liebe stark genug, um den bösen Zauber, der sie umgibt, zu brechen? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zenaida Yanowsky (Odette) Nehemiah Kish (Prinz Siegfried) Originaltitel: Swan Lake Musik: Peter Tschaikowsky