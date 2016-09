In einer ausgebrannten Kirche arbeitet das exzentrische Computergenie Qohen Leth (Christoph Waltz) an einem Projekt, das den Sinn des Lebens offenbaren soll. Allerdings wird die Arbeit für den mysteriösen "Management" (Matt Damon) immer wieder gestört, etwa von Partyluder Bainsley (Mélanie Thierry), Managements Wunderkind-Sohn Bob (Lucas Hedges) oder der digitalen Therapeutin Dr. Shrink-Rom (Tilda Swinton). Erst durch die Kraft der Liebe erkennt Qohen seinen ganz eigenen Sinn des Daseins. - Zwei Oscar-Gewinner in einer visuell überbordenden Sci-Fi-Vision von Kinomagier Terry Gilliam ("12 Monkeys"). In Google-Kalender eintragen