Sky Emotion 16:50 bis 18:30 Drama Leb wohl, meine Königin! E, F 2012 16:9 Dolby Digital Frankreich kurz vor der Revolution: Sidonie (Léa Seydoux), die Vorleserin von Marie-Antoinette (Diane Kruger), lebt unbeschwert und sorglos in Versailles, isoliert vom Rest der Welt. In den endlosen Gängen des Schlosses wird das Flüstern immer lauter, dass eine Revolution bevorsteht. Doch Sidonie will den Gerüchten keinen Glauben schenken. Als die Bastille gestürmt ist, muss auch die junge Frau sich fragen: Welches Schicksal wird sie ereilen? Die letzten drei Tage eines Zeitalters brechen an. - Packendes Kostümdrama mit Diane Kruger. Schauspieler: Diane Kruger (Marie Antoinette) Léa Seydoux (Sidonie Laborde) Virginie Ledoyen (Gabrielle de Polignac) Xavier Beauvois (König Ludwig XVI.) Noémie Lvovsky (Madame Campan) Michel Robin (Jacob Nicolas Moreau) Julie-Marie Parmentier (Honorine) Originaltitel: Les adieux à la reine Regie: Benoît Jacquot Drehbuch: Benoît Jacquot, Gilles Taurand Kamera: Romain Winding Musik: Bruno Coulais