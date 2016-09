Als Vertreter für Mineralien litt Dan (Vince Vaughn) stets unter seiner Ekel-Chefin Chuck (Sienna Miller). Ein Jahr nachdem er wütend kündigte, kommt die große Chance. Für seine neue Firma, zu der nur Fast-Rentner Tim (Tom Wilkinson) und der schlichte Mike (Dave Franco) gehören, könnte er in Berlin einen rettenden Deal klarmachen. Aber in der Hauptstadt herrscht zwischen G8-Gipfel, einem Schwulenfest und einem Marathon pures Chaos. Die Geschäftsreise entwickelt sich zum Albtraum ... - "Der Lieferheld"-Regisseur schickt Vince Vaughn, Dave Franco und Tom Wilkinson auf einen durchgeknallten Business-Trip. In Google-Kalender eintragen