Tom Broder, der bei einem Freund in Malaysia Job als Tauchlehrer arbeitet, trifft dort überraschend auf seinen Bruder Kai und dessen Frau Anne. Alte Konflikte brechen auf, denn vor fast 20 Jahren hat Kai Tom Anne ausgespannt. Während Anne zwischen den Brüdern zu vermitteln versucht, plagen Kai ganz andere Sorgen: Nach dem Bankrott seiner Firma will er mit seiner Familie untertauchen. Doch nach einem Streit mit seinem Bruder verschwindet er spurlos. Der Verdacht fällt auf Tom. Von Kindesbeinen an waren Tom Broder und sein älterer Bruder Kai Rivalen. Zum endgültigen Eklat kam es, als Kai seinem Bruder dessen große Liebe Anne ausspannte. Enttäuscht und verletzt wanderte Tom nach Australien aus. 18 Jahre sind seitdem vergangen. Nun verschlägt es Tom nach einem tragischen Zwischenfall nach Malaysia. Im Luxushotel von Peter Gruber findet er eine Stelle als Tauchlehrer. Gruber möchte sein "Ocean Turtle Resort" erweitern. Dies will die Meeresbiologin Sarifah aber auf alle Fälle verhindern, da durch den Erweiterungsbau auf dem bislang unberührten Strandabschnitt die Meeresschildkröten ihre Brutplätze verlieren würden. Als Tom die temperamentvolle Tierschützerin besser kennenlernt und Gefühle für sie entwickelt, gerät er unweigerlich zwischen die Fronten. Aber nicht nur das: Überraschend tauchen Kai und Anne mit ihrer 15-jährigen Tochter Sina im Hotel auf. Das Wiedersehen weckt in Tom schmerzhafte Erinnerungen. Schnell brechen zwischen den Brüdern alte Konflikte wieder auf. Anne ahnt nicht, dass Kai, dessen Firma vor dem Ruin steht, nicht nach Deutschland zurückkehren, sondern mit illegalen Mitteln und fern der Heimat einen Neuanfang versuchen will. Als der Streit zwischen den Brüdern in einer handfesten Auseinandersetzung eskaliert und Kai wenig später spurlos verschwindet, fällt der Verdacht sofort auf Tom. Schauspieler: Stephan Luca (Thomas) Raven Hanson (Sarifah) Max Urlacher (Kai Broder) Katja Studt (Anne) Leonie Brill (Sina Broder) Kathy Fauziah (Mrs. Som) Robert Giggenbach (Peter Gruber) Originaltitel: Wiedersehen in Malaysia Regie: Helmut Metzger Drehbuch: Silke Morgenroth, Martin Wilke Kamera: Helge Peyker Musik: Richard Blackford Altersempfehlung: ab 6