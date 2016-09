BR Fernsehen 22:00 bis 22:30 Comedy Die Komiker Bairisch Comedy D 2016 Dolby Untertitel 16:9 Merken In dieser Sendung bieten "Die Komiker" echte Lebenshilfe: Für jedes Problem, das man vorher noch nicht einmal hatte, präsentieren die vier bayerischen Spaßmacher erstaunliche Lösungen. So stellen Eva Mähl und Uli Bauer ein neuartiges Navigationssystem für begehbare Kleiderschränke vor. Damit hat die stundenlange Klamottensuche vor jeder Party ein Ende - zumindest theoretisch. Der Südtiroler Sonnenschein Hansi Hinterfinger (Florian Simbeck) zeigt auf einem Wertstoffhof, wie man aus wertlosem Zeug noch richtig Geld machen kann. Alles, was man dazu braucht: kein Gewissen. Im Studio erklärt ein Kaktusdompteur (Uli Bauer) der verblüfften Moderatorin (Eva Mähl), was man bei der Zähmung stacheliger Pflanzen beachten muss. Und Constanze Lindner demonstriert in ihrer Paraderolle als Oma, wie man Kunden in einer Apotheke diskret auf die Pelle rückt. Die nächsten Sendetermine: 04.11.2016, 09.12.2016 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Constanze Lindner (Eva Mähl) Gäste: Gäste: Eva Mähl, Constanze Lindner, Uli Bauer, Florian Simbeck Originaltitel: Die Komiker