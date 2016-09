BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Musik Musik in den Bergen Sonja Weissensteiner unterwegs vom Bregenzerwald bis ins Klostertal D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Moderatorin Sonja Weissensteiner kreuzt mit einem historischen Dampfschiff auf dem Bodensee vor Bregenz, lässt sich die alte Handwerkskunst des Formstechens zeigen, bewundert die typischen Bregenzerwälderhäuser mit ihren dunklen Holzschindelfassaden. Sie besucht Sennerin Theresia auf der Alm, wo sie erfährt, warum Milch über Nacht in Holzgebsen gekühlt wird, und welche Käsesorten am beliebtesten sind. Außerdem erlebt die Moderatorin mit, wie in der Juppenwerkstatt Riefensberg auf alten Maschinen die traditionelle Tracht des Bregenzerwaldes originalgetreu gefertigt wird. Markus Wolfahrt, ehemaliger Sänger der Klostertaler, nimmt Sonja Weissensteiner mit auf eine Gipfeltour am Sonnenkopf im Klostertal, und die zweifache Ski-Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner erklärt, wie man über steile Felswände möglichst schnell wieder herunterkommt. Musikalische Gäste sind KrainerBluat, die Hitstürmer von HMBC, die Kleaborar Bahnteifl, Zündschnur und Bänd, Holzklang, die Bradlberg Musig und viele mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sonja Weissensteiner Gäste: Gäste: KrainerBluat, die Hitstürmer von HMBC, die Kleaborar Bahnteifl, Zündschnur und Bänd, Holzklang, die Bradlberg Musig Originaltitel: Musik in den Bergen