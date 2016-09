BR Fernsehen 15:30 bis 16:00 Dokumentation Der Schattenhof - Hoffnung auf Zukunft D 2012 Stereo 16:9 Merken Der "Schattenhof" in der Nähe von Bad Griesbach hat vielen Höfen in Niederbayern eines voraus: Seine Zukunft scheint geklärt. Kevin, der elfjährige Neffe des kinderlosen Besitzers Erich Dobler, soll Erbfolger werden. Bis es so weit ist, bilden Erich, sein Bruder Karl und deren Cousine Irmingard eine ungewöhnliche Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Die Geschichte des bei Bad Birnbach gelegenen "Schattenhofes" und die der Familie Dobler reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Schon mit 18 Jahren war Erich Dobler nach dem frühen Tod des Vaters gezwungen, die Geschäfte zu übernehmen. Seine beiden älteren Brüder kamen dafür nicht in Betracht. Die Abgeschiedenheit des Hofes und die Verantwortung dem Besitz gegenüber ließen Erich Junggeselle bleiben. Als seine Mutter bettlägerig wurde, kümmerte sich Erich aufopferungsvoll um sie bis zu ihrem Tod. Seine Cousine Irmingard hatte der Mutter auf dem Totenbett geschworen, sich um die "Buam" zu kümmern. Das tut sie nach wie vor. Der "Schattenhof" befindet sich in einer angespannten Situation. Trotzdem weicht Erich nicht ab von der naturschonenden, aber wirtschaftlich nicht so effektiven Einzelstammentnahme. Das Gleichgewicht von behutsamer Rodung und Aufforstung ist für ihn von eminenter Wichtigkeit. Unterstützt wird er bei der täglichen Holzarbeit von seinem Bruder Karl, der nach seiner Pensionierung an den Hof zurückgekehrt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Schattenhof - Hoffnung auf Zukunft