Sky Cinema Hits 22:00 bis 23:50 Actionfilm The November Man USA, GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ex-CIA-Mann Peter Devereaux (Pierce Brosnan) wollte längst seinen Ruhestand genießen, doch sein Boss reaktiviert ihn für eine letzte Mission: Devereaux soll eine Undercover-Agentin aus Moskau schleusen, die brisante Informationen über einen russischen Präsidentschaftskandidaten besitzt. Ein brandgefährlicher Auftrag, der ihn nicht nur nach Belgrad zu Flüchtlingsbetreuerin Alice (Olga Kurylenko) führt, die dabei eine Schlüsselrolle zu spielen scheint - sondern auch ins Kreuzfeuer russischer Killer und der ehemaligen CIA-Kollegen. - Zurück im Dienst: Ex-007 Pierce Brosnan glänzt als abgebrühter Spion in einem stilvollen Old-School-Agententhriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierce Brosnan (Devereaux) Luke Bracey (Mason) Olga Kurylenko (Alice) Bill Smitrovich (Hanley) Amila Terzimehic (Alexa) Lazar Ristovski (Arkady Federov) Mediha Musliovic (Natalia Ulanova) Originaltitel: The November Man Regie: Roger Donaldson Drehbuch: Michael Finch, Karl Gajdusek Kamera: Romain Lacourbas Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16