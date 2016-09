Sky Cinema Hits 16:40 bis 18:25 Drama Der Duft von Lavendel GB 2004 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken 1936 will der junge Pole Andrea (Daniel Brühl) nach New York fliehen. Stattdessen landet er als Schiffbrüchiger an der Küste von Cornwall. Dort nehmen ihn die zwei betagten Schwestern Janet und Ursula (Judi Dench, Maggie Smith) auf. Der begabte Musiker bringt nicht nur mit seinem Geigenspiel das Gefühlsleben der schrulligen Damen in Aufruhr. Auch die schöne Russin Olga (Natascha McElhone) wirft ein Auge auf den jungen Mann, sehr zum Missfallen der eifersüchtigen Schwestern. - Feinfühliges Melodram mit skurrilem Witz, großartig gespielt von den Oscarpreisträgerinnen Judi Dench und Maggie Smith. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Judi Dench (Ursula) Maggie Smith (Janet) Daniel Brühl (Andrea) Natascha McElhone (Olga Daniloff) Freddie Jones (Jan Pendered) Miriam Margolyes (Dorcas) David Warner (Dr. Francis Mead) Originaltitel: Ladies in Lavender Regie: Charles Dance Drehbuch: Charles Dance Kamera: Peter Biziou Musik: Nigel Hess