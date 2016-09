Discovery Channel 01:30 bis 02:15 Dokumentation Unerklärlich - Rätselhafte Phänomene Die Erde in Gefahr GB 2014 Stereo 16:9 Merken Aliens, Monster und Dämonen: Diese Folge zeigt die unheimlichen Highlights der Serie und stellt die Welt, wie wir sie kennen, einmal komplett auf den Kopf! Denn glaubt man den zahlreichen Augenzeugenberichten oder geheimen Insider-Informationen, ist das Beweismaterial für paranormale Ereignisse sowie mysteriöse Erscheinungen erdrückend. Doch nur wenn es gelingt, die Puzzleteile zu einem großen Ganzen zusammenzufügen und wir bereit sind die Grenzen unser Vorstellungskraft zu überwinden, können Antworten auf scheinbar unlösbare Fragen gefunden werden: Was ist Aberglaube oder Sinnestäuschung? Was ist rational erklärbar? Was widerspricht jedem wissenschaftlichen Verstand und bleibt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Unexplained Files Altersempfehlung: ab 12