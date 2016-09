6000 Dollar Spielschulden und nur 24 Stunden Zeit: Der abgewrackte Limo-Fahrer Stretch (Patrick Wilson) hat ein dickes Problem. Das könnte der exzentrische Millionär Laurent (James Badge Dale) lösen, der Stretch engagiert. Aber Laurent mit seinen seltsamen Sonderwünschen ist nur eine der schrägen Figuren, denen Stretch in einer unglaublichen Nacht begegnen wird. - Patrick Wilson fährt als Limo-Chauffeur direkt in die Hölle: chaotisch-actionreicher Trip in die nächtliche Halbwelt von L.A. In Google-Kalender eintragen