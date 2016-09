RTL Crime 17:05 bis 17:50 Krimiserie White Collar Kate oder Peter? USA 2009 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 6: Zahlreiche Herausforderungen warten auf Caffrey und Burke, während sie einen Fall in Chinatown lösen. Sie stolpern geradezu in die Welt des organisierten Verbrechens, müssen sich mit skrupellosen Interpol-Mitarbeitern beschäftigen und ein chinesisches Glücksspiel lernen, um schließlich einen berüchtigten chinesischen Geldwäscher zur Strecke bringen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Natalie Morales (Lauren Cruz) Sharif Atkins (Clinton Jones) James R. Rebhorn (Reese Hughes) Originaltitel: White Collar Regie: John T. Kretchmer Drehbuch: Jeff Eastin, Joe Henderson Kamera: Russell Lee Fine Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 6