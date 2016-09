RTL Crime 14:45 bis 15:40 Krimiserie Ripper Street Folge: 13 Verwobene Schlingen GB, IRL 2013 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 5: Als Reid und sein Team in einem brutalen Mordfall an einem Zeitungsjungen ermitteln, stoßen sie auf eine weit angelegte Verschwörung innerhalb der staatlichen Druckereibetriebe. Je weiter die Polizisten ihren Spuren folgen, desto erschreckender erscheint der mögliche Grund für den Mord an dem Jungen. Schließlich finden sie sich in einer der renommiertesten Finanzorganisationen Londons wieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Macfadyen (Detective Inspector Edmund Reid) Jerome Flynn (Detective Sergeant Bennet Drake) Adam Rothenberg (Captain Homer Jackson) MyAnna Buring (Long Susan) David Wilmot (Sgt. Donald Artherton) David Dawson (Fred Best) Leanne Best (Jane Cobden) Originaltitel: Ripper Street Regie: Kieron Hawkes Drehbuch: Toby Finlay, Thomas Martin Kamera: Simon Dennis Musik: Dominik Scherrer Altersempfehlung: ab 16

