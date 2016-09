MGM 00:00 bis 01:40 Melodram Operation Blue Sky USA 1994 Nach einer Story von Rama Laurie Stagner Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken US-Major Marshall (Thommy Lee Jones) kämpft an zwei Fronten. Tagsüber rennt er gegen die Atomwaffenversuche seiner Vorgesetzten Sturm, die Mensch und Umwelt zu verstrahlen drohen. Nach Dienstende setzt ihm Gattin Carly (Jessica Lange) zu. Die lebenslustige Blondine liebt die Provokation. Besonders die verstockten Offiziersgattinnen reizen Carly zu immer wilderen Eskapaden. Major Marshall, ohnehin im Dauerclinch mit seinen Vorgesetzten, landet direkt in Teufels Küche. - Oscar-prämiertes Filmdrama mit Jessica Lange und Tommy Lee Jones. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Lange (Carly Marshall) Tommy Lee Jones (Hank Marshall) Powers Boothe (Vince Johnson) Carrie Snodgress (Vera Johnson) Amy Locane (Alex Marshall) Chris O'Donnell (Glenn Johnson) Mitch Ryan (Ray Stevens) Originaltitel: Blue Sky Regie: Tony Richardson Drehbuch: Rama Laurie Stagner, Arlene Sarner, Jerry Leichtling Kamera: Steve Yaconelli Musik: Jack Nitzsche Altersempfehlung: ab 12