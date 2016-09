MGM 14:45 bis 16:40 Drama Nicht ohne meine Tochter USA 1991 Nach dem Roman von Betty Mahmoody Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Amerikanerin Betty Mahmoody begleitet ihren iranischen Mann auf einer Reise in dessen Heimat. Einmal dort angekommen, beschließt er plötzlich zu bleiben, obwohl Betty sich in der fremden, frauenfeindlichen Welt nicht wohlfühlt. Zu ihrem Entsetzen stellt sie fest, dass sie als Frau im Iran keinerlei Rechte hat und dass ihr Mann sich mehr und mehr zum Familientyrann entwickelt. Nach zwei Jahren harter Auseinandersetzungen beschließt sie, mit ihrer Tochter zu fliehen. - Film, der auf dem gleichnamigen Buch von Betty Mahmoody aus dem Jahr 1988 basiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sally Field (Betty Mahmoody) Alfred Molina (Moody) Sheila Rosenthal (Mahtab) Roshan Seth (Houssein) Sarah Badel (Nicole) Mony Rey (Ameh Bozorg) Georges Corraface (Mohsen) Originaltitel: Not Without My Daughter Regie: Brian Gilbert Drehbuch: Pat Riddle Kamera: Peter Hannan Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12