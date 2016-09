RTS Un 23:30 bis 00:30 Sonstiges Bron/Broen: The Bridge Episode 9 S, DK 2013 Stereo Untertitel Merken Saga et Martin ont un croquis du suspect, mais peuvent-il arriver à temps? Leur amitié est placée sous contraintes suite aux recherches de Martin sur le passé de Saga. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofia Helin (Saga) Kim Bodnia (Martin) Dag Malmberg (Hans) Sarah Boberg (Lillian) Rafael Pettersson (John) Henrik Lundström (Rasmus) Vickie Bak Laursen (Pernille) Originaltitel: Bron/Broen Regie: Henrik Georgsson Drehbuch: Hans Rosenfeldt