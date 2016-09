Sky Nostalgie 04:20 bis 05:40 Thriller Geheimnis hinter der Tür USA 1947 SW 20 40 60 80 100 Merken Die reiche Celia (Joan Bennett) heiratet Mark (Michael Redgrave), einen ihr fast unbekannten Mann. Bald stellt sie fest, dass Mark ein Geheimnis umgibt. Seine dunkle Vergangenheit macht ihr Angst. - Spannendes Drama von Fritz Lang, das an Hitchcock erinnert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joan Bennett (Celia Lamphere) Michael Redgrave (Mark Lamphere) Anne Revere (Caroline Lamphere) Barbara O'Neil (Miss Robey) Natalie Schafer (Edith Potter) Paul Cavanagh (Rick Barrett) Rosa Rey (Paquita) Originaltitel: Secret Beyond the Door... Regie: Fritz Lang Drehbuch: Silvia Richards Kamera: Stanley Cortez Musik: Miklós Rózsa

