Sky Nostalgie 01:10 bis 02:40 Western Brandmal der Rache USA 1954 Colorado 1880: Nach dem Tod seines Vaters kommt der junge Jet Cosgrove (John Derek) mit einer Gruppe von Desperados nach Colorado. Er will sich an seinem Onkel, Major Cosgrove (Jim Davis), rächen, weil der ihn um sein rechtmäßiges Erbe betrogen hat. Doch der skrupellose Major lockt Jet in eine Falle. - Solider Western um Betrug, Rache und Niedertracht. Bildergalerie Schauspieler: John Derek (Jet Cosgrave) Joan Evans (Judy Polsen) Jim Davis (Major Cosgrave) Catherine McLeod (Alice Austin) Ben Cooper (Das Kind) Taylor Holmes (Andrew Devlin) Nana Bryant (Mrs. Banner) Originaltitel: The Outcast Regie: William Witney Drehbuch: John K. Butler, Richard Wormser Kamera: Reggie Lanning Musik: R. Dale Butts Altersempfehlung: ab 12