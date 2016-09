Sky Nostalgie 23:30 bis 01:10 Actionfilm Die Todeskralle schlägt wieder zu HK 1972 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kung-Fu-Kämpfer Tang Lung (Bruce Lee) reist zu seiner Verwandten Chen Ching-Hua (Nora Miao) nach Rom, um der Restaurantbesitzerin in ihrem Kampf gegen die Schutzgelderpresser der Mafia beizustehen. Zunächst gelingt es Tang Lung, die Gangster in die Flucht zu schlagen. Doch dann engagiert der Mafiaboss mehrere Fighter Im Kolosseum vom Rom treten Tang Lung und der amerikanische Karatekämpfer Colt (Chuck Norris) zum entscheidenden Zweikampf an. - Das epochale Martial-Arts-Gipfeltreffen von Chuck Norris und Bruce Lee, der auch Regie führte und das Drehbuch schrieb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Lee (Tang Lung) Chuck Norris (Colt) Nora Miao (Chen Ching-Hua) Paul Wei Ping-Ao (Ho) Huang Chung-Hsin ("Onkel" Wang) Robert Wall (Bob) Whang Ing-sik (Japanischer Kämpfer) Originaltitel: Meng long guo jiang Regie: Bruce Lee Drehbuch: Bruce Lee Kamera: Ho Lang Shang Musik: Joseph Koo Altersempfehlung: ab 18