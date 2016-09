Sky Nostalgie 20:15 bis 21:45 Krimi Jerry Cotton: Schüsse aus dem Geigenkasten F, D 1965 SW 20 40 60 80 100 Merken FBI-Agent Jerry Cotton (George Nader) wird auf eine gefährliche Raubmörderbande angesetzt. Cotton gibt sich als Vagabund aus, um sich in die Bande einzuschleichen. Den tödlichen Überfall auf einen reichen Sammler kann er allerdings nicht mehr verhindern. Die Gangster fliehen mit der Beute. Eine Jagd auf Leben und Tod beginnt. - Der erste Film aus der legendären Jerry-Cotton-Reihe, in wunderschönem Schwarzweiß und mit kultverdächtigen Dialogen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Nader (Jerry Cotton) Heinz Weiss (Phil Decker) Sylvia Pascal (Kitty) Helga Schlack (Helen) Helmut Förnbacher (Percy) Philippe Guégan (Sniff) Hans E. Schons (Cristallo) Originaltitel: Schüsse aus dem Geigenkasten Regie: Fritz Umgelter Drehbuch: Georg Hurdalek Kamera: Albert Benitz Musik: Peter Thomas Altersempfehlung: ab 16