Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral El Tigre USA 1968 Big John Cannon nimmt den verletzten mexikanischen Revolutionär El Tigre bei sich auf. Er will ihn gesund pflegen und später den Behörden übergeben. Aufgebrachte Farmer wollen Tigre jedoch lynchen. Schauspieler: Mark Slade (Big John Cannon) Leif Erickson (Billy Blue Cannon) Ricardo Montalban (El Tigre) Linda Cristal (Victoria Cannon) Don Collier (Sam Butler) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Henry Darrow (Manolito Montoya) Originaltitel: The High Chaparral Regie: David Dartart, Kent McCray, William F. Claxton, Buck Houghton Drehbuch: Mel Goldberg Kamera: Harold E. Stine Musik: Harry Sukman Altersempfehlung: ab 12