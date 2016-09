kabel eins 03:15 bis 03:55 Mysteryserie Medium - Nichts bleibt verborgen Gottes Werk und Allisons Beitrag (1) USA 2009 16:9 HDTV Merken Allison hat einen seltsamen Traum: Ein Mann hält sie für die Reinkarnation des Teufels. Sie trifft auch tatsächlich diesen Mann, der sie und ihre Visionen aus dem Weg räumen will. Lucas Harvey ist überzeugt, im Auftrag Gottes zu handeln. Die Polizei findet in Harveys Wohnung Informationen zu Allison In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Allison Dubois) Miguel Sandoval (D.A. Manuel Devalos) David Cubitt (Det. Lee Scanlon) Tony Curran (Lucas Harvey) Ned Schmidtke (Terry Cavanaugh) Sofia Vassilieva (Ariel Dubois) Maria Lark (Bridgette Dubois) Originaltitel: Medium Regie: Peter Werner Drehbuch: Glenn Gordon Caron, Diane Ademu-John Kamera: Larry Reibman Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 16

