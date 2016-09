kabel eins 23:05 bis 00:00 Krimiserie The Mentalist Bomben (1) USA 2011 2016-09-16 00:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In einer Tankstelle taucht ein Mann, Alan Dinkler, mit einer Sprengstoffweste unter dem Mantel auf, die bald explodiert. Zuvor hatte das Opfer noch viel Geld aus dem Safe seines Arbeitgebers gestohlen, doch Patrick Jane glaubt nicht, dass ihm das wichtig war, denn er hatte auch zwei CDs mitgenommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Michael Gaston (Gale Bertram) Ravi Kapoor (Gupta) Originaltitel: The Mentalist Regie: Chris Long Drehbuch: Bruno Heller, Ashley Gable Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 153 Min. Ironclad

Abenteuerfilm

RTL II 22:00 bis 00:20

Seit 93 Min. Beachvolleyball

Volleyball

Eurosport 22:00 bis 23:55

Seit 93 Min. Mord in Louisiana

Krimi

3sat 22:35 bis 00:25

Seit 58 Min.