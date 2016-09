kabel eins 22:05 bis 23:05 Krimiserie The Mentalist Nur noch fünf USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kurz vor ihrem Tod erzählt Kira Tinsley, dass Red John ein Tattoo, bestehend aus drei Punkten, auf seiner Schulter trägt. Patrick Jane will herausfinden, auf welche Person auf seiner Liste dies zutrifft In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Malcolm McDowell (Bret Stiles) Reed Diamond (Ray Haffner) Originaltitel: The Mentalist Regie: John F. Showalter Drehbuch: Ken Woodruff Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6