kabel eins 21:10 bis 22:05 Krimiserie The Mentalist Drei Punkte USA 2013 2016-09-16 00:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Teilhaber eines Sportgeschäfts wird erstochen in einem Hotelzimmer gefunden. Wo aber steckt der Mörder, der irgendwie durch das verschlossene Zimmer entwischt sein muss? Weil das Opfer Mitglied der Visualize-Sekte war, beginnt Jane mit seinen Ermittlungen dort In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Ray Abruzzo (Bill Mylar) Cuyle Carvin (Rookie SAC PD Officer Delilah) Originaltitel: The Mentalist Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Eoghan Mahony Kamera: Geary McLeod, Christopher Faloona, Tom Camarda Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12