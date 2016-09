kabel eins 16:50 bis 17:55 Magazin Abenteuer Leben täglich Unbekannte Orte - Simbabwe D 2016 16:9 HDTV Merken Sie durchsuchen alte Ruinen, stillgelegte Fabriken, verlassene Hotels. Sie klettern über Zäune und schlagen sich durch Büsche um Orte zu besuchen, die verlassen und verfallen sind. Die Rede ist von Urban Explorers. Wir haben eine Fotografin aus dem afrikanischen Simbabwe besucht, die Fotos von den verlassenen Orten ihrer Heimat macht. Nikita Little muss dabei über so manchen Zaun klettern. Und: Das Geheimnis des Edelsalzes In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Johannes Zenglein Originaltitel: Abenteuer Leben täglich