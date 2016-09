kabel1 classics 19:20 bis 19:50 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Der erste und der zweite Schulball USA 1988 Merken Nun ist es auch für Samantha so weit: Sie und Jesse werden zu ihrem ersten Schulball gehen. Angela ist Feuer und Flamme: Sie schleppt Samantha von einer Edelboutique zur anderen. Durch eine Indiskretion Monas erfährt Tony den tieferen Grund für Angelas Engagement: Sie wurde bei ihrem ersten Schulball von einem Jungen versetzt, der dann mit einem supergestylten Mannequin aufgekreuzt war. Schließlich spielt Samantha nicht mehr mit - doch Tony hat eine Überraschung für Angela. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Scott Bloom (Jesse) Carla Gugino (Jane) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Diana Ayers, Susan Sebastian Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft