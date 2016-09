RBB 01:10 bis 01:40 Dokumentation DDR-Privat Unsere Mode D 2004 HDTV Merken Angetrieben von einem ausgeprägten Modebewusstsein improvisierten private Hobbyfilmer lustige Modenschauen. Trends in der Mode der 60er, 70er Jahre und 80er Jahre werden gnadenlos dokumentiert. Die Kleidung in der DDR als funktioneller Gegenstand und zum Abtragen der Sachen von den kleineren Geschwistern wird ebenso thematisiert wie der abtörnende Harrschnitt der 70er Jahre. Von der ASV-Trainingsjacke, der damaligen Lieblingsjacke bis zur auffällig bunten Kleidung in der Stadt in den 70er Jahren und den Kittelschürzen auf dem Land - alles erfährt seine späte aber gerechte Würdigung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DDR privat - Die unbekannten Seiten der DDR Regie: Jens Wohlrab