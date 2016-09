RBB 21:00 bis 21:45 Reportage Die schönsten Berliner Inseln D 2014 Live TV Merken Mitten in Berlin und ab auf die Insel? Kein Problem, denn die Hauptstadt hat etliche Inseln zur bieten: große, kleine, versteckt und mittendrin, zum Ausspannen, Flanieren oder Dinieren. Die Geschichte der Stadt begann auf einer Insel in der Spree, die bis heute existiert. Auf der einen Seite lagert eine weltweit einmalige Kunst- und Kultursammlung - um die uns die Welt beneidet - und auf der anderen Seite ragen Hochhäuser neben einer alten Schleuse in den Himmel: Museumsinsel und Fischerinsel sind die Geburtsstätten des heutigen Berlins. Manche sagen, die Stadt hätte sich vom Inseldasein nie richtig lösen können - und wollen. Der Berliner liebt eben sein Wasseridyll und verlässt es nur ungern und wenn, dann nur zum Inselhopping. Dazu laden fast 40 Inseln auf Spree, Dahme und Havel! Von königlichen Liebesnestern wie der Pfaueninsel über die zuweilen rockende Fledermaus-Zitadelle in Spandau bis hin zur Lohmühleninsel, dem jungen Herzen des Berliner Nachtlebens. Und obwohl die Liebesinsel für Besucher gesperrt ist, macht sie ihrem Namen alle Ehre: Hier zieht sich nicht nur der Singvogel namens Drosselrohrsänger zurück. Die Sendung präsentiert eine Auswahl der Berliner Inseln, kommentiert u. a. von den Schauspielern Pierre Sanoussi-Bliss, Wolfgang Lippert und Ursula Staack, dem Journalisten Nikolaus Bernau und den Moderatoren Andrea Vannahme, Caro Kornelli und Harald Pignatelli. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Pierre Sanoussi-Bliss (Schauspieler), Wolfgang Lippert (Sänger und Moderator), Ursula Staack (Schauspielerin), Nikolaus Bernau (Journalist), Andrea Vannahme (Moderatorin), Caro Kornelli (Moderator), Harald Pignatelli (Moderator) Originaltitel: Die schönsten Berliner Inseln Regie: Dennis Wagner