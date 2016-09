TLC 03:15 bis 03:40 Dokusoap Verliebt, verlobt, verhaftet Phantom der Liebe USA 2012 Merken Julia Lundstrom ist glücklicher Single und ganz mit ihrer Karriere beschäftigt, bis sie den attraktiven Iren Adam Lynch in einem Pub kennenlernt. Seine blauen Augen haben es ihr so angetan, dass sie alle Vorsätze über Bord wirft. Das Paar wird schnell unzertrennlich, doch ebenso schnell ziehen die ersten Wolken am Himmel auf: Adam hat Geldprobleme und lässt Julia sämtliche Rechnungen bezahlen. Als er plötzlich einen großen Betrag auf den Tisch blättert, um seine Schulden zu begleichen, wird sie misstrauisch und stellt ihren Lebensgefährten zur Rede. Und die Erklärung klingt wie ein schlechter Krimi: Adam hat in den vergangenen 14 Monaten 24 Banken ausgeraubt. Doch damit nicht genug. Als Fluchtfahrzeug hatte er Julias Wagen benutzt und zur Tarnung in ihren Kleiderschrank gegriffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Who the (Bleep) Did I Marry?

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 397 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 207 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 127 Min. Promi Big Brother

Show

Sat.1 01:35 bis 04:20

Seit 122 Min.