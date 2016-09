TLC 01:25 bis 01:50 Dokusoap Das Böse in mir Im falschen Körper USA 2012 Merken Als die sechsjährige Michelle Dorr spurlos verschwindet, hat die Polizei ihren Vater Carl als Tatverdächtigen im Auge. Auch nach einigen Verhören bleibt Carl verdächtig, doch die Ermittler haben nichts gegen ihn in der Hand, und so ist er bald wieder auf freiem Fuß. Jahre später wird die 23-jährige Laura Houghteling als vermisst gemeldet. Die Polizei hat den Gärtner der Familie im Visier, ein verschrobener Kerl, mit einer Vergangenheit als Transvestit. Lauras Mutter ist überzeugt, dass ihr Angestellter unschuldig ist. Doch als die Ermittler seinen Lagerschuppen durchsuchen, machen sie eine schockierende Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Evil, I