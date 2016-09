TLC 23:00 bis 23:50 Dokumentation Haunted - Seelen ohne Frieden D 2016 Merken Wenn die eigenen Eltern sterben, wünschen sich viele, sie noch einmal zu sehen, noch einmal mit ihnen sprechen zu können. Doch mit solchen Wünschen sollte man vorsichtig sein: Wenige Tage nach dem Tod ihrer Mutter nimmt Christiane Köppl unerklärbare schlurfende Geräusche im Haus wahr. Wessen Geist treibt hier sein Unwesen? Auch im zweiten Fall von "Haunted" wird es sehr unheimlich, als sich Redakteurin Andrea Steiner in den alten Gemäuern von Schloss Porcia auf die Lauer legt, weil es dort spuken soll. Was sie in dieser Nacht erlebt, wird die junge Frau niemals vergessen. Ist es die grausame Gräfin Salamanca die noch immer ihren Schatz bewacht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Haunted - Seelen ohne Frieden

