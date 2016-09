TLC 17:25 bis 18:25 Dokusoap Meine fünf Frauen und ich Schwesternbande USA 2014 Merken Rhonda hat in letzter Zeit viel durchgemacht. Vor allem die ertasteten Knoten in ihrer Brust haben ihr und der ganzen Familie einen gehörigen Schrecken eingejagt. Jetzt ist endlich das Ergebnis der zweiten Mammografie da: Zum Glück eine Entwarnung, Rhonda hat keinen Krebs! Aus Solidarität gehen auch die anderen Frauen zur Vorsorgeuntersuchung - ein gemeinsamer Erfahrungsaustausch zum Thema Brustkrebs schweißt die Schwesterehefrauen eng zusammen. Außerdem braucht Rosemarys Tochter Taylor dringend eine Finanzspritze für ihre geplante Reise nach Peru: Mit einer Verkaufsaktion am Kuchenstand soll die angeschlagene Reisekasse wieder in die schwarzen Zahlen kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Five Wives