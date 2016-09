TLC 14:40 bis 15:35 Dokusoap Die Celiks - Meine verrückte türkische Familie Iyi yolculuklar! Auf in die Türkei D 2015 Merken Metin Celik möchte im Urlaub seine Eltern in der Türkei besuchen, doch die verwöhnten Kids wollen viel lieber auf Ibiza Sonne tanken. Das Familienoberhaupt setzt sich schließlich durch und reist mit der ganzen Sippe in sein Heimatdorf Dursunbey, wo die riesige Verwandtschaft schon ein traditionelles Abendessen organisiert hat. Die Kinder sind vom türkischen Landleben wenig begeistert. Sie vermissen Boutiquen, Clubs, Bars und Internet und wollen schnell zurück in die Zivilisation! Um die Stimmung wieder zu heben, fährt Metin mit seinen Lieben ans Meer nach Ayvalik, wo Cousine Bengi sofort nach einem Urlaubsflirt Ausschau hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Celiks - Meine verrückte türkische Familie