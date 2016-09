Hessen 22:00 bis 00:00 Talkshow 3nach9 Die Bremer Talkshow D 2016 2016-09-17 09:05 Merken Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo begrüßen folgende Gäste: Markus Söder Wer es schafft, als evangelischer Franke Bayerischer Staatsminister zu werden, muss Durchsetzungskraft besitzen. Markus Söder zählt zu den streitbarsten politischen Köpfen des Landes. Wie wohl er sich in der Rolle des ewigen "Kronprinzen" von Horst Seehofer fühlt und woher seine Begeisterung für König Ludwig II. kommt, erzählt der vierfache Vater bei "3nach9". Matthias Brandt und Jens Thomas Matthias Brandt gehört in die erste Reihe des Film- und Fernsehestablishments, ist mit allen wichtigen Preisen dekoriert und begeistert die Zuschauer mit seiner charismatischen Rollenauswahl. Höchste Zeit, den Schauspieler Matthias Brandt eimal wieder an der Weser bei "3nach9" zu begrüßen. Ob sein fußballerisches Herz noch immer für den SV Werder Bremen schlägt und warum musikalische Lesungen ihn so begeistern, erzählt der Mime gemeinsam mit dem renommierten Theatermusiker Jens Thomas in der Talkshow. Charlotte Link Literarisch gesehen ist Morden ihr Hobby, und das macht sie so gut, dass ihre Bücher allein in Deutschland bislang über 26 Millionen Mal verkauft wurden. Die Bestsellerautorin geht regelmäßig in Klausur, um sich neue Geschichten auszudenken. Eine ist nun beendet: Bei "3nach9" stellt sie ihren neuesten Kriminalroman vor. Jan Delay und Denyo Es ist das musikalische Comeback des Jahres! 25 Jahre nach der Gründung und 13 Jahre nach dem letzten Album gibt es endlich wieder amtlichen Hip-Hop auf die Ohren. Die Beginner sind zurück! Wie sie die vergangene Zeit ohne die Band verbracht haben, berichten Jan Delay und Denyo bei "3nach9". Yael Adler "Die Haut kann riechen und hören", sagt Dr. Yael Adler. Die Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten ist die Expertin, wenn es um Fragen zum größten Organ des Menschen geht. Warum Männer keine Cellulite bekommen, wie die Haut den menschlichen Körper vor gefährlichen Eindringlingen abschirmt und ob Sex tatsächlich gegen Pickel hilft, erzählt die Dermatologin bei "3nach9". Julia Albrecht Sie wollte immer werden wie ihre große Schwester Susanne Albrecht. Doch die wurde Terroristin und sorgte dafür, dass Jürgen Ponto, früherer Chef der Dresdner Bank, durch die RAF ermordet wurde. Plötzlich war Julia Albrecht Teil einer Täterfamilie. Fast 40 Jahre danach hat sich die Filmemacherin mit dem Handeln ihrer älteren Schwester auseinandergesetzt. Ihre Dokumentation "Die Folgen der Tat" wurde mit dem diesjährigen Grimme-Preis ausgezeichnet. Bei "3nach9" berichtet sie über ihre prägende Familiengeschichte. Musik: Jan Delay und Denyo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Judith Rakers , Giovanni di Lorenzo Gäste: Gäste: Linda Zervakis (Tagesschau-Sprecherin), Henryk M. Broder (Publizist), Markus Söder (Politiker), Charlotte Link (Bestsellerautorin), Eizi Eiz (alias Jan Eißfeld alias Jan Delay) (Musiker), Denyo (Musiker), Jörg Wontorra (Moderator), Dr. Yael Adler (Die Fac Originaltitel: 3nach9