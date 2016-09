Hessen 21:00 bis 21:45 Dokumentation Verrückt nach Meer Feuerprobe in Chile D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Die "Grand Lady" steuert Richtung Süden. Auf die Passagiere wartet nach warmen Temperaturen nun das raue Feuerland. Im chilenischen Punta Arenas lassen es Kadett Markus und Umwelt-Offizier Andre in einer Feuerwache mit chilenischen Kollegen richtig krachen. Die Passagiere Oli und Eva wandeln auf den Spuren Magellans. Jenny und Marijana werden fürs Frieren beim Kajakfahren belohnt: Sie bekommen Besuch von Delfinen. Künstlerchefin Katrin Widmann ist vor ihrem ersten Auftritt nach der Babypause mehr als aufgeregt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer