Riverboat Die MDR-Talkshow aus Leipzig D 2016 2016-09-16 Uta Schorn, Schauspielerin u.a. "Familie Dr. Kleist" "Mir geht's gut", sagt die 69-Jährige und strahlt. Kein Wunder: Uta Schorn ist gut im Geschäft. Zwei Weihnachtsprogramme, zwei Theaterstücke und natürlich auch neue Folgen der beliebten ARD-Serie "Familie Dr. Kleist" stehen auf dem Plan. Da ist an Ruhestand nicht zu denken. Und das wäre auch gar nicht das Ding der quirligen Schauspielerin und Moderatorin. Der "letzte Fernsehliebling" des DDR-Fernsehens ist und bleibt ein Kumpel zum Pferdestehlen, eine Frau zum Schwärmen und dazu auch noch eine grandiose Witzeerzählerin. Bettina Zimmermann & Kai Wiesinger, Schauspieler-Paar Im vergangenen Jahr sind sie gemeinsam Eltern geworden und managen nun ihre Patchwork-Familie. Das Schauspieler-Paar Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger feiert aber zur Zeit auch große Erfolge im Internet: Als Tom und Hanna sind sie die Stars der erfolgreichen Online-Serie "Der Lack ist ab". Erfunden und produziert von Kai Wiesinger, drehen sich die Mini-Episoden um die Probleme des Älterwerdens. Beide Schauspieler kennt man sonst aus großen Fernseh- und Kinoproduktionen. Bettina Zimmermann ist die Staatsanwältin Claudia Strauss in der ZDF-Krimiserie "Ein Fall für zwei" und Kai Wiesinger wurde u. a. mit dem preisgekrönten Kinofilm "Comedian Harmonists" berühmt. Kristina Vogel, Olympiasiegerin im Rad Sprint und Bronzemedaillengewinnerin im Teamsprint "Ohne Sattel zum Olympia-Gold" - diese Schlagzeile wird sie wohl ihr Leben lang begleiten. Und dieses entscheidende Rennen im Sprint auf der Olympia-Bahn in Rio de Janeiro sahen allein in Deutschland über 8 Millionen Menschen im Fernsehen. Darüber ist die 25-jährige fast noch glücklicher, als über den Sieg, denn das ist für sie ein Indiz, dass ihr Sport an öffentlichem Interesse gewinnt. Zeit wird's auch, denn sie allein hat für Deutschland schon 12 Weltmeistertitel, zweimal olympisches Gold und einmal Bronze geholt. Eine Erfolgsbilanz, die ihr kein Mensch mehr zutraute, nachdem sie 2009 Opfer eines schweren Verkehrsunfalls wurde. Damals ging es nicht nur um ihren Sport; ihr Leben war in Gefahr. Aber die Athletin biss sich durch, kämpfte sich zurück ins Leben und auf den olympischen Thron. Und das soll's noch lange nicht gewesen sein. Till Brönner, Jazz-Musiker "The Good Life" ist der Titel seines neuesten, des 18. Albums, das Anfang September auf den Markt kam und in den Charts so hoch einstieg, wie kein vorheriges Album des 45-Jährigen. Wer noch meint, Jazz sei eine hochkomplizierte Musikrichtung, der nur Experten etwas abgewinnen, wird bei dem gebürtigen Rheinländer mit Wohnsitz in Berlin und Los Angeles eines Besseren belehrt: Der Mann gewann schon den Echo in allen drei Kategorien. Das heißt, Freunde von Pop, Jazz und Klassik fühlen sich von ihm angesprochen. Und im April war er als einziger deutscher Musiker zum International Jazz Day in das Weiße Haus geladen - und musizierte im Kreis der absoluten Jazz-Hochkaräter in einem Konzert, das weltweit gestreamt wurde. Katrin & Elisabeth Hart, Kabarettistinnen, 50 Jahre academixer Mit über 50 Kabaretts galt Leipzig schon zu DDR-Zeiten als eine Hochburg des politischen Humors in Deutschland. Gleich mehrere Bühnen wie die "Pfeffermühle", die "Funzel" oder "Sanftwut" werben mit bissiger Satire und sächsischem Witz um die Gunst des Publikums. Allen voran das beliebteste und bekannteste Haus, die "academixer". Am 10. September wurde das älteste Berufskabarett im Sendegebiet, ein halbes Jahrhundert - 50 Jahre - alt. Lange Zeit der Kopf des Kabaretts: Jürgen Hart (1942 -2002, "Sing, mei Sachse, sing"). Ehefrau Katrin gehört zur gewachsenen Stammbesetzung. Seit 1969 ist sie dabei. Und auch die nächste Generation ist durchgestartet. Tochter Elisabeth, studierte Schauspielerin und vormals am Schauspiel Bochum etabliert, bringt seit vier Jahren frischen Wind ins populäre Haus. Darüber gilt es zu reden: Humor, zwei Generationen und eine Stätte der Legenden in der Messestadt. Paula Lambert, Sex-Ratgeberin Paula Lambert hat Moderation: Kim Fisher , René Kindermann Gäste: Gäste: Paula Lambert (Sex-Expertin), Uta Schorn (Schauspielerin), Michael Mendl (Schauspieler), Bettina Zimmermann (Schauspielerin), Kai Wiesinger (Schauspieler), Reinhard Öser (Unterwasserarchäologe und Autor)