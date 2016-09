MDR 15:00 bis 16:00 Magazin LexiTV - Wissen für alle Schnecken - Ein Leben in Zeitlupe D 2016 2016-09-19 06:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Geschlechtsteile mit Haken und Stacheln, Pfeile aus Kalk in den Leib des Partners gerammt ... Die träge wirkenden Schnecken scheinen ein ziemlich exzentrisches Paarungsverhalten an den Tag zu legen. LexiTV hat Wissenschaftler in Görlitz besucht, die das Liebesleben von Nacktschnecken erforschen. Die Sendung stellt zudem verschiedene Methoden zur Schneckenabwehr im Garten vor, erklärt, wie ein Schneckenhaus entsteht und warum es - gehäusetechnisch gesehen - häufig Rechtsdreher und selten Linksdreher gibt. All das natürlich ganz langsam, im Schneckentempo! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle