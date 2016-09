Nick 22:20 bis 22:45 Comedyserie Faking It Zerbrochenes, kleines Herz USA 2016 Merken Um nicht an Karma denken zu müssen, beschließt Amy, eine Dokumentation über Lauren zu machen. Karma und Shane gründen eine Band. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rita Volk (Amy Raudenfeld) Katie Stevens (Karma Ashcroft) Gregg Sulkin (Liam Booker) Bailey de Young (Lauren Cooper) Michael J. Willett (Shane Harvey) Rebecca McFarland (Farrah) Amy Farrington (Molly) Originaltitel: Faking It Regie: Silas Howard Drehbuch: Dan Steele Altersempfehlung: ab 12