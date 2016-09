Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie Bella and the Bulldogs Ein Date zuviel USA 2015 Merken Homecoming steht vor der Tür und alle sind ganz aufgeregt, wer mit wem hingeht. Sophie hat die Qual der Wahl und da sie sich nicht rechtzeitig entscheiden kann, steht sie am Ende alleine da. Ähnlich geht es ihrem Kumpel Troy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brec Bassinger (Bella Dawson) Matty Cardarople (Lavelle) Matt Cornett (Zach Barnes) Froy Gutierrez (Charlie) Buddy Handleson (Newt Van Der Rohe) Caitlyn Knisely (Photographer) Lilimar (Sophie Delarosa) Originaltitel: Bella and the Bulldogs Regie: Jody Margolin Hahn Drehbuch: Jay Demopoulos Altersempfehlung: ab 6