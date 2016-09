Nick 17:10 bis 17:40 Jugendserie Die Thundermans Folge: 51 Scharfe Hobbys USA 2015 Merken Phoebes Beziehung mit ihrem Freund, der ebenfalls Superkräfte hat, wird auf die Probe gestellt, als diesem ein Job als Superheld am anderen Ende der Welt angeboten wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Chris Jai Alex (Bouncer) Originaltitel: The Thundermans Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Wesley Jermaine Johnson, Scott Taylor Altersempfehlung: ab 6