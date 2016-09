Von Berlin in die Eifel: Vera Mundt ist Krankenschwester und alleinerziehende Mutter. Sie hält sich und ihre beiden Kinder mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Um endlich wieder in ihrem Beruf arbeiten zu können, zieht sie mit Pubertier-Sohn Paul und Nesthäkchen Mia von Berlin in die Eifel. Als "Versorgungsassistentin" übernimmt sie die Hausbesuche für den im Rollstuhl sitzenden Landarzt Dr. Wegner. Der denkt unternehmerisch, für Vera stehen die Patienten an erster Stelle. – Gelungene Unterhaltung, die mit dem Ärztemangel auf dem Land ein aktuelles Problem in Blick nimmt. In Google-Kalender eintragen