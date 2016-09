Das Erste 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2533 D 2016 2016-09-16 15:10 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Merken André macht sein Versprechen wahr und kocht für Melli, die ihn als kulinarischen Künstler lobt, ein Mehrgänge-Menü. Während André sich geschmeichelt fühlt, verliert Melli im Überschwang der Gefühle und nach einigen Gläsern Wein ein wenig die Contenance und spielt ein Lied für ihn auf dem Klavier. Am Tag darauf bereut sie ihren Aufritt zutiefst. Zudem teilt ihr Michael mit, dass sie medikamentös nicht mehr richtig eingestellt ist - Nachdem Tina den Ausflug mit Oskar nach der Prügelei zwischen David und ihm abgesagt hat, bietet Adrian spontan an, mit Oskar in den Bergen wandern zu gehen. Am Tag darauf muss Adrian zu einem Termin und Oskar bleibt allein zurück. Als er unerwartet in eine Tierfalle tritt, verletzt er sich schwer am Bein. Während Clara sich dagegen entscheidet, Adrian den Liebesbrief zu geben, versucht Beatrice, ihrer Tochter Desirée dabei zu helfen, Adrian zurückzugewinnen. Friedrich ärgert sich maßlos, dass es ohne Andrés Zustimmung als Bürgermeister kein Autorennen geben wird. Er handelt einen Deal mit ihm aus: Wenn André grünes Licht für das Rennen gibt, organisiert er einen Sponsor für den Bau des Museums. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabella Hübner (Beatrice Hofer) Michael N. Kühl (David Hofer) Louisa von Spies (Desirée Bramigk) Bojana Golenac (Melanie Morgenstern) Erich Altenkopf (Michael Niederbühl) Melanie Wiegmann (Natascha Schweitzer) Christin Balogh (Tina Kessler) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Alexander Wiedl, Cornelia Dohrn Drehbuch: Oliver Philipp, Günter Overmann