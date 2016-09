Disney Channel 20:15 bis 22:00 Trickfilm Bolt - Ein Hund für alle Fälle USA 2008 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Hund Bolt ist der Star einer TV-Serie über einen Vierbeiner mit übernatürlichen Kräften, der es mit den größten Bösewichten der Welt aufnimmt. Blöd nur, dass das keiner Bolt gesagt hat: Er ist überzeugt, tatsächlich ein Superheld zu sein und sein Frauchen beschützen zu müssen. Als sie in der Serie entführt wird, bricht Bolt aus und landet in New York. Eine streunende Katze und ein fernsehsüchtiger Hamster, der Bolts Serie liebt, schlagen sich auf seine Seite und begeben sich mit ihm auf einen Trip durch die USA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Christian Tramitz (Bolt) Luisa Wietzorek (Penny) Axel Stein (Dino) Vera Teltz (Mitten) Lutz Riedel (Dr. Calico) Originaltitel: Bolt Regie: Byron Howard, Chris Williams Drehbuch: Dan Fogelman, Chris Williams Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 6