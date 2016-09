Disney Channel 19:20 bis 20:15 Jugendserie Violetta ARG 2014 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Marotti erfährt, dass es Ludmila war, die Lenas Song bei der Pressekonferenz sabotiert hat. Allerdings hatte das keinen Einfluss auf die Bewertung, da die gesamte Presse von Lenas Auftritt schlichtweg begeistert war. Unterdessen erzählt Matías Jade, was sich auf dem Video zwischen Germán und Angie befand. Als Ramallo Olga und Beto beim Singen ertappt, platzt ihm der Kragen, und er nimmt endgültig Abschied. Unterdessen erzählt Andres Violetta, dass León wieder mit Violetta zusammen sein will. Werden sie wieder zueinander finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martina Stoessel (Violetta Castillo) Diego Ramos (Germán Castillo) Jorge Blanco (León Vargas) Mercedes Lambre (Ludmila Ferro) Clara Alonso (Ángeles 'Angie' Carrará) Alba Rico (Natalia Vidal) Originaltitel: Violetta Regie: Jorge Nisco, Martin Saban, Lucas Gil, Martín Saban Drehbuch: Sebastián Parrotta, Solange Keoleyan