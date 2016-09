ZDF 23:00 bis 23:45 Kultur aspekte Roboter übernehmen - Was wird aus dem Menschen ohne Arbeit? / Der Aktionskünstler John Bock / Zauberwald des Militarismus - Deutschlands größtes Flächendenkmal, der Schießplatz Kummersdorf / Rettet das Spiel! - Leben ist mehr als Funktionieren D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "aspekte" lässt sich erneut auf ein Experiment mit einem international re-nommierten Künstler ein. In dieser Sendung verwandelt John Bock "aspekte" in ein Kunstwerk. Als Co-Performer bringt er unter anderem den Schauspieler Lars Eidinger mit. Performance und Skulptur fließen zu einem Fernseh-Kunstereignis zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Katty Salié, Jo Schück Gäste: Gäste: John Bock (Aktionskünstler), Lars Eidinger (Schauspieler), Milliarden (Musikgruppe) Originaltitel: aspekte

