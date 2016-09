ZDFkultur 02:55 bis 04:20 Drama 10 Sekunden D 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein dramatisches Flugzeugunglück wird für vier Menschen zur persönlichen Tragödie: Fluglotse Markus fühlt sich für den Tod von über 80 Passagieren verantwortlich. Seine Frau Franziska kann seine Depressionen kaum noch ertragen. Erik hat Frau und Kind durch das Unglück verloren, und Polizist Harald leidet seit seinem Einsatz am Unglücksort unter Panikattacken. Als sich der Tag des Flugzeugabsturzes jährt, steht die nächste Katastrophe kurz bevor. Seit dem Unglück wird Harald immer wieder von seinen Erinnerungen heimgesucht. Die Bilder des Dramas hat er stetig vor Augen. Als er erfährt, dass Erik Loth in Leipzig ist, macht er sich auf die Suche. Und plötzlich sieht er ihn überall in den Straßen. Irgendwann im Laufe des Jahrestages der Flugzeugkatastrophe klingelt es an der Haustür der Hofers. Franziska bleibt sitzen, Markus öffnet die Tür. Es fallen Schüsse. Franziska hat nichts gesehen, sie hat es nur gehört. Als sie langsam aufsteht und zur Haustür geht, sieht sie ihren Mann tot am Boden liegen. Blut ist an den weißen Wänden. Ein Unbekannter steht draußen vor dem Hauseingang, die Pistole noch in der Hand. Noch immer auf der Suche nach Erik, fährt Harald einer Intuition folgend zum Haus der Hofers. Drei Personen stehen sich gegenüber: die Witwe des Fluglotsen, der Täter und der Polizist. Harald überwältigt Erik mit einem Schuss in die Schulter. Die Szenerie vom Vorjahr wiederholt sich: Wieder stehen sich die beiden Männer gegenüber. Dieses Mal ist es Erik, der sagt: "Sie können nichts tun". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marie Bäumer (Franziska Hofer) Sebastian Blomberg (Kommissar Harald Kirchschläger) Filip Peeters (Erik Loth) Hannah Herzsprung (Daniela) Anna Loos (Svenja Kirchschläger) Wolfram Koch (Fluglotse Markus Hofer) Harald Schrott (Clemens) Originaltitel: 10 Sekunden Regie: Nicolai Rohde Drehbuch: Sönke-Lars Neuwöhner, Sven Poser, Nicolai Rohde Kamera: Hannes Hubach Musik: Rainer Oleak Altersempfehlung: ab 12

