ZDFkultur 20:15 bis 21:45 Drama Day Night Day Night USA, D, F 2006 2016-09-16 00:15 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine junge Frau kommt nach New York, zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie ist 18 oder 19 Jahre alt, nicht hübsch, nicht hässlich, hat keinen Akzent, ist keiner bestimmten ethnischen Gruppe zuzuordnen - ein vollkommen unauffälliger Mensch. Sie hat sich einer Organisation als Selbstmordattentäterin zur Verfügung gestellt und ist nun gekommen, um ihren Auftrag zu erfüllen: auf dem Times Square eine Bombe zur Explosion zu bringen. Der Film folgt der jungen Frau Schritt für Schritt zwei Tage und zwei Nächte lang. Von den Organisatoren des Anschlags wird sie vorbereitet. Sie verliest eine Nachricht vor einer Videokamera, wird eingekleidet. Sie bekommt einen schweren Rucksack angepasst, der die Bombe enthält. Sie wartet. Sie ist bereit. Dann beginnt die Aktion. Sie macht sich auf den Weg zum Times Square, alleine. Die Stadt mit ihrem Lärm, ihren Menschen, ihren Lichtern verstört und überwältigt sie. Schließlich kommt sie an den belebten Straßenübergang, an dem sie den Zünder betätigen soll. Sie weiß, dass sie nicht zurück kann... Der Film hatte seine Premiere auf 2006 bei den Filmfestspielen in Cannes in der Reihe "Quinzaine des Réalisateurs", wurde dort mit dem Prix "Regards jeunes" ausgezeichnet und erhielt auf zahlreichen Festivals weitere Preise. "Day Night Day Night" ist der zweite Film der Reihe "Glaubenskrieger - Vier Filme über die Entscheidung zur Gewalt". Es folgen "Schläfer" am 22. September 2008 und "Alias Alejandro" am 29. September 2008. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luisa Williams (Sie) Josh Phillip Weinstein (Kommandeur) Gareth Saxe (Organisator 1) Nyambi Nyambi (Organisator 2) Frank Dattolo (Bombenbauer) Annemarie Lawless (Assistentin) Tschi-Hun Kim (Fahrer) Originaltitel: Day Night Day Night Regie: Julia Loktev Drehbuch: Julia Loktev Kamera: Benoit Debie Altersempfehlung: ab 12