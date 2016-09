ZDF neo 01:00 bis 02:35 Krimi GSI - Spezialeinheit Göteborg Blutige Fehde S, D 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Göteborgs Gastronomieszene tobt ein brutaler Restaurantkrieg. Die Polizei hat keine Hinweise auf die Drahtzieher der Erpressung. Dann wird Patrik Agrell, Leiter der Göteborger Spezialeinheit GSI, zufällig Zeuge, wie eine Autobombe vor der Schule seiner Söhne explodiert. Der Besitzer des Wagens ist ein Gastronom. Agrell gelingt es, die Täter bis in ein Einkaufszentrum zu verfolgen. Als Johan Falk und Sophie Nordh den Zugriff vorbereiten, werden die Flüchtigen auf die Polizisten aufmerksam und schießen sich den Weg aus der weihnachtlich überfüllten Passage frei. Die GSI steht wieder am Anfang: keine Verdächtigen, keine Hinweise auf die Hintermänner! Falk versucht vehement, den Kontakt zu Frank Wagner, seine Verbindung in Göteborgs kriminelles Milieu, wiederherzustellen. Der jedoch hat seine Pläne, eine Auszeit zu nehmen, in die Tat umgesetzt und bleibt unerreichbar. Dann erfährt Sophie von ihrem Kontaktmann Chris Amir, dass zu den Opfern der Erpresser auch Eva Gaut gehört. Die Besitzerin der Göteborger Restaurants "Roi" und "Reine" ist ein unbeschriebenes Blatt, aber ihr Mann ist ein alter Bekannter: Leo Gaut hat dank Johan Falk eine achtjährige Haftstrafe verbüßt, weil er Helén, Falks Frau, als Geisel genommen und fast getötet hatte. Falk zögert nur kurz und - obwohl die GSI heftig darüber diskutiert - nimmt Kontakt zu Gaut auf. Durch ihn verspricht er sich Informationen über die Hintermänner, doch er wird enttäuscht. Der geläuterte Familienvater weigert sich, sich wieder in kriminelle Machenschaften hineinziehen zu lassen, auch nicht im Dienst der Polizei. Die Ereignisse nehmen eine dramatische Wendung, als Evas und Leos Tochter bei einem gelegten Brand im Restaurant ums Leben kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Eklund (Johan Falk) Peter Andersson (Leo Gaut) Marie Richardson (Helén) Helén Söderqvist (Eva Gaut) Mikael Tornving (Patrik Agrell) Jacqueline Ramel (Anja Månsdottir) Melize Karlge (Sophie Nordh) Originaltitel: Johan Falk - Gruppen för särskilda Insatser Regie: Richard Holm Drehbuch: Fredrik T. Olsson Kamera: Jens Jansson Musik: Bengt Nilsson Altersempfehlung: ab 16